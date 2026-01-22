Пожар произошел в одном из отелей в Давосе, где проходит сессия ВЭФ

22 января 2026, 00:52

Blick: Пожар случился в отеле Turmhotel Viktoria швейцарского Давоса, где проходит ВЭФ

Фото: iStock/grafoto

В отеле швейцарского Давоса, где проходит сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), 21 января вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Blick.





Возгорание произошло в деревянной постройке на территории отеля Turmhotel Viktoria. Администрация отеля немедленно эвакуировала всех постояльцев. На место ЧП прибыли шесть пожарных расчётов и полиция, которая оцепила территорию.



