Пожар произошел в одном из отелей в Давосе, где проходит сессия ВЭФ
Blick: Пожар случился в отеле Turmhotel Viktoria швейцарского Давоса, где проходит ВЭФ
В отеле швейцарского Давоса, где проходит сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), 21 января вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Blick.
Возгорание произошло в деревянной постройке на территории отеля Turmhotel Viktoria. Администрация отеля немедленно эвакуировала всех постояльцев. На место ЧП прибыли шесть пожарных расчётов и полиция, которая оцепила территорию.
Самый дорогой билет на самолет продали в России за 671 тысячу рублей
Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, что Всемирный экономический форум продлится в Давосе с 19 по 23 января.
Ранее в ходе видеоконференции с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер Владимир Путин заявил, что страна готова выделить один миллиард долларов на цели «Совета мира», используя для этого замороженные американской стороной активы.