Достижения.рф

Пожар произошел в одном из отелей в Давосе, где проходит сессия ВЭФ

Blick: Пожар случился в отеле Turmhotel Viktoria швейцарского Давоса, где проходит ВЭФ
Фото: iStock/grafoto

В отеле швейцарского Давоса, где проходит сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), 21 января вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Blick.



Возгорание произошло в деревянной постройке на территории отеля Turmhotel Viktoria. Администрация отеля немедленно эвакуировала всех постояльцев. На место ЧП прибыли шесть пожарных расчётов и полиция, которая оцепила территорию.

Самый дорогой билет на самолет продали в России за 671 тысячу рублей
Самый дорогой билет на самолет продали в России за 671 тысячу рублей
Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, что Всемирный экономический форум продлится в Давосе с 19 по 23 января.

Ранее в ходе видеоконференции с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер Владимир Путин заявил, что страна готова выделить один миллиард долларов на цели «Совета мира», используя для этого замороженные американской стороной активы.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0