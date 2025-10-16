Движение поездов приостановили в Петербурге
В Санкт-Петербурге временно приостановили движение поездов на участке первой линии между станциями «Академическая» и «Девяткино». Об этом пишут в Telegram-канале метро Петербурга.
Позже движение восстановили. По состоянию на 09:20 первая линия работает в обычном режиме, интервалы возвращаются к норме. В метро извинились за предоставленные неудобства.
Ранее, 18 сентября, на восточном участке Сокольнической линии московского метро временно увеличили интервалы из‑за человека на путях. Затем движение также вернули к графику.
Перед этим, 14 октября, стало известно, что в Петербурге девятилетний ребёнок упал на рельсы метро и получил серьёзные травмы.
