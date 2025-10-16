Движение поездов приостановили в Петербурге

16 октября 2025, 11:20

На участке питерского метро временно приостановили движение поездов

Фото: istockphoto/Grigorev_Vladimir

В Санкт-Петербурге временно приостановили движение поездов на участке первой линии между станциями «Академическая» и «Девяткино». Об этом пишут в Telegram-канале метро Петербурга.