На сортировке мусора в России нашли человеческую ногу — фото
Человеческую ногу обнаружили на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Работники сняли конечность с технической ленты. Она была завернутой в пелёнки и упакованной в медицинский и обычный мусорный пакет. На место происшествия вызвали полицию. В посте также упоминается, что в августе, сотрудники комплекса находили на сортировке живую черепаху
Ранее Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор двум мужчинам по делу об убийстве 25-летней знакомой, совершённом с особой жестокостью. Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова приговорили к 17 годам лишения свободы каждого.
По данным следствия, истязания продолжались двое суток — с 31 июля по 2 августа 2024 года — и происходили в квартире девушки на Краснопутиловской улице.
