Двое детей и семь взрослых стали жертвами стрельбы в жилом доме

10 октября 2026, 15:42

В Пенсильвании при стрельбе в доме погибли девять человек, включая двоих детей

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.