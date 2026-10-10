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Двое детей и семь взрослых стали жертвами стрельбы в жилом доме

В Пенсильвании при стрельбе в доме погибли девять человек, включая двоих детей
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.



По его данным, трагедия произошла в одном из жилых домов в Пенсильвании. Тела двух женщин нашли на улице, остальных жертв — внутри постройки. По словам очевидцев, подозреваемый открыл огонь перед тем, как войти в здание.

Прибывшие на место правоохранители пытались убедить преступника сдаться, однако тот покончил с собой. Мотивы мужчины пока неизвестны, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Не так давно в том же штате местная жительница случайно застрелила мужа, якобы пытаясь преподать ему урок безопасного обращения с оружием.

Лидия Пономарева

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