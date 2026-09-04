Двое детей на самокате врезались в Mercedes в Новой Москве
Один ребенок погиб при ДТП с Mercedes в Новой Москве на самокате
В ТиНАО в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и электросамоката погиб один ребенок, еще одного госпитализировали. Об этом стало известно 4 сентября.
По данным ГАИ, на самокате находились двое несовершеннолетних, пишет Агентство городских новостей «Москва». На месте аварии работают сотрудники полиции и следователи.
Прокуратура уточнила, что пострадавшими являются мальчики. Других деталей не приводится.
Ранее водитель в Туле хотел «взлететь» и устроил массовое ДТП. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: