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Двое детей на самокате врезались в Mercedes в Новой Москве

Один ребенок погиб при ДТП с Mercedes в Новой Москве на самокате
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В ТиНАО в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и электросамоката погиб один ребенок, еще одного госпитализировали. Об этом стало известно 4 сентября.



По данным ГАИ, на самокате находились двое несовершеннолетних, пишет Агентство городских новостей «Москва». На месте аварии работают сотрудники полиции и следователи.

Прокуратура уточнила, что пострадавшими являются мальчики. Других деталей не приводится.

Ранее водитель в Туле хотел «взлететь» и устроил массовое ДТП. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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