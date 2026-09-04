Двое детей на самокате врезались в Mercedes в Новой Москве

04 сентября 2026, 22:58

Один ребенок погиб при ДТП с Mercedes в Новой Москве на самокате

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В ТиНАО в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и электросамоката погиб один ребенок, еще одного госпитализировали. Об этом стало известно 4 сентября.