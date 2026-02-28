Россиянин попал в больницу из-за рухнувшей с крыши наледи
Снег и наледь упали на мужчину с крыши дома в центре Твери. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел днем 28 февраля у дома №9 на улице Новоторжской. Под снежной массой оказался мужчина 1977 года рождения — с полученными травмами его доставили в больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.
Надзорное ведомство организовало проверку. Специалисты оценят качество и своевременность выполнения работ по содержанию здания. По факту случившегося также проводится доследственная проверка, говорится на сайте областного СУ СК.
Ранее сообщалось, что в Казани из-за скопившегося снега обрушилась крыша хостела.
