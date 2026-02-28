Россиянин попал в больницу из-за рухнувшей с крыши наледи

28 февраля 2026, 18:42

В Твери на мужчину рухнула наледь с крыши

Фото: iStock/aoldman

Снег и наледь упали на мужчину с крыши дома в центре Твери. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.