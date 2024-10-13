Двое детей пострадали на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

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Два ребенка получили травмы во время обрушения пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает вечером 13 октября газета «Известия», ссылаясь на источник.
По официальным данным областного правительства, пострадавшим от обрушения декораций в Толмачевском поселении оказывают помощь в Лужской ЦРБ.
Медики осмотрели 23 человека. Большинство травм – ушибы и ссадины.
Происшествие на съемках в Ленобласти случилось в воскресенье, 13 сентября. По предварительным данным, упавшая декорация служила платформой, где актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер Карен Геворкян также пострадал от обрушения декораций. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.
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Медики осмотрели 23 человека. Большинство травм – ушибы и ссадины.
«Госпитализированная женщина находится в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — сообщили в правительстве региона.
Происшествие на съемках в Ленобласти случилось в воскресенье, 13 сентября. По предварительным данным, упавшая декорация служила платформой, где актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер Карен Геворкян также пострадал от обрушения декораций. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.
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Лия Мурадьян