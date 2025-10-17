Двое мужчин напали на сотрудника ПВЗ в Нижнем Новгороде

17 октября 2025, 18:38

Фото: iStock/Backiris

Двое мужчин напали на сотрудника пункта выдачи заказов в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.





Инцидент произошел днем 16 октября в ПВЗ на проспекте Героев. Двое мужчин подошли к стойке сотрудника, после чего один из них ударил работника по голове. Когда молодой человек попытался вывести их, он получил еще несколько ударов.



Сотрудник пункта выдачи написал в социальных сетях, что попросил нападавшего вести себя спокойнее, а его сопровождающего — ожидать на улице.





«Люди были в абсолютно невменяемом состоянии — хамили, угрожали, кричали матом, разбили стекло и дверь, после чего убежали. В помещении находился маленький ребенок, который очень сильно испугался», — сказал пострадавший.