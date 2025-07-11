Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища

Фото: iStock/Steven Milligan

В трагическом инциденте на Братском водохранилище погибли двое мужчин, управлявших мотодельтапланом. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».



Летательный аппарат потерпел крушение и разбился при ударе о воду, в результате чего его обломки обнаружили в кратчайшие сроки.

По предварительным данным, оба погибших являются сотрудниками МЧС. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые начали поисковые работы. Вскоре после обнаружения обломков мотодельтаплана нашли и тела авиаторов.

Причины катастрофы пока остаются неизвестными, и правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты будут проводить анализ состояния летательного аппарата и оценивать возможные факторы, приведшие к трагедии.

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище, курсант Илья Казанцев обвиняется в убийстве своего командира, Ивана Селина. Стало известно, что Казанцев связал стропы парашюта командира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0