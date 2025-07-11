Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища
В трагическом инциденте на Братском водохранилище погибли двое мужчин, управлявших мотодельтапланом. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Летательный аппарат потерпел крушение и разбился при ударе о воду, в результате чего его обломки обнаружили в кратчайшие сроки.
По предварительным данным, оба погибших являются сотрудниками МЧС. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые начали поисковые работы. Вскоре после обнаружения обломков мотодельтаплана нашли и тела авиаторов.
Причины катастрофы пока остаются неизвестными, и правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты будут проводить анализ состояния летательного аппарата и оценивать возможные факторы, приведшие к трагедии.
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