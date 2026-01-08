Двое мужчин устроили стрельбу в ночном клубе
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 января в одном из заведений города Киржач. Отдыхавшие в разных компаниях мужчины вступили в конфликт, который позже перерос в драку. В ходе нее фигуранты несколько раз выстрелили из, предположительно, травматического оружия. В результате ранение получил один из дебоширов и еще трое посетителей клуба.
После этого нападавшие скрылись, но вскоре их задержала полиция. Обоим предъявили обвинение по уголовное статье о хулиганстве. Сейчас они находятся под стражей.
