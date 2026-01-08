Двое мужчин устроили стрельбу в ночном клубе

08 января 2026, 14:15

Двух мужчин арестовали за стрельбу в ночном клубе в Киржаче

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.