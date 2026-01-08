Достижения.рф

Двое мужчин устроили стрельбу в ночном клубе

Двух мужчин арестовали за стрельбу в ночном клубе в Киржаче
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 января в одном из заведений города Киржач. Отдыхавшие в разных компаниях мужчины вступили в конфликт, который позже перерос в драку. В ходе нее фигуранты несколько раз выстрелили из, предположительно, травматического оружия. В результате ранение получил один из дебоширов и еще трое посетителей клуба.

После этого нападавшие скрылись, но вскоре их задержала полиция. Обоим предъявили обвинение по уголовное статье о хулиганстве. Сейчас они находятся под стражей.

