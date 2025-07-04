Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Ставрополье
Пассажирский состав врезался в грузовик с зерном, сообщает информационное агентство StavropolMedia в пятницу, 4 июля. Авария случилась утром в 11:30, пишут обозреватели.
Регулируемый железнодорожный переезд был без шлагбаума неподалеку от трассы Моздок — Ищерское. Водитель грузовика вез прицеп с зерном и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Проехать он не успел. Информация о пострадавших и детали произошедшего инцидента сейчас уточняются.
Перед этим сообщалось о том, что мотоциклист погиб в Румынии при нападении медведя под табличкой «Не кормить медведей». Прибыв на место, спасатели увидели растерзанный труп жертвы. Он был в примерно 80-метровом овраге. Ведется разбирательство.
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