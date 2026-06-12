Двое полицейских из Питера стали фигурантами дела после убийства стюардессы в Дубае
После убийства 25-летней стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае завели уголовные дела на двоих сотрудников полиции, которые не реагировали на жалобы девушки о насилии со стороны бывшего возлюбленного. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, девушка обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии с 2024 года. Однако правоохранители, зная о наличии оснований для возбуждения дел, не принимали решений, что позволило подозреваемому избежать преследования. Этот мужчина занимался бизнесом в Петербурге и на протяжении нескольких лет встречался со стюардессой, однако потом пара рассталась.
Жизнь девушки оборвалась трагически: экс-бойфренд нанёс ей не менее 15 ножевых ранений в Дубае. В декабре 2025 года преступника задержали. Началась проверка обстоятельств, предшествовавших убийству. Теперь следователи возбудили дела по части 3 статьи 285 УК РФ в отношении двоих сотрудников полиции УМВД РФ по Красносельскому району, которые не предприняли оперативных действий.
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