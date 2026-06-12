Двое полицейских из Питера стали фигурантами дела после убийства стюардессы в Дубае

12 июня 2026, 05:48

Фото: iStock/Chalabala

После убийства 25-летней стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае завели уголовные дела на двоих сотрудников полиции, которые не реагировали на жалобы девушки о насилии со стороны бывшего возлюбленного. Об этом пишет РИА Новости.