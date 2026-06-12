На Кубани покупатель ударил продавщицу ножом в спину за отказ дать пиво в долг
В Курганинском районе Краснодарского края мужчина ударил ножом продавщицу, когда та отказалась дать ему пиво в долг. Об этом сообщает «Лента.ру».
Согласно материалу, 43-летний местный житель пришёл в магазин и попросил дать спиртное без оплаты. Стоящая за кассой сотрудница «продавать товар в долг» не пожелала. Получив отказ, преступник дождался, пока женщина повернётся к нему спиной, и нанёс ей удар ножом. Жертва стала отбиваться бутылками и, когда оппонент отвлекся, выбежала из помещения.
Прохожие заметили травму у работницы торговой точки и быстро пришли на помощь, заперев нападавшего внутри магазина до приезда полиции. Правоохранители успешно задержали дебошира и доставили его в отдел. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кузбассе двое подростков похитили мальчика прямо на улице, затолкали его в багажник и увезли в безлюдное место. Через некоторое время ребёнку удалось сбежать, а виновников инцидента обнаружили. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.
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