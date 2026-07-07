Двое рабочих погибли при проведении земляных работ в Самарской области
В Самарской области расследуют обстоятельства гибели двух человек при обрушении грунта. Об этом стало известно 7 июля.
Трагедия произошла утром в Кинельском районе во время проведения земляных работ, пишут «Известия». По информации, полученной от информированного источника, еще два человека пострадали.
На месте работают оперативные службы. Выясняются все детали происшествия.
Ранее в Твери на производственном объекте погиб работник. Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельными, в процессе перемещения грузов на конвейерной линии.
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