Российская школьница познакомилась с парнем и оставила семью без драгоценностей
В Москве школьница познакомилась с парнем и лишилась семейных драгоценностей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД в своем канале в мессенджере Max.
По данным полиции, девочка начала общение с молодым человеком в одном из мессенджеров. По его просьбе она перешла по ссылке якобы для голосования. После этого жертве позвонили некие «специалисты», заявив о взломе личного кабинета на «Госуслугах», а также оформленной на ее имя доверенности.
Чтобы аннулировать документ, злоумышленники потребовали передать курьеру все ценности из квартиры для декларации. Школьница сложила в сумку деньги и ювелирные украшения матери, а затем отдала их неизвестному у дома на Поповом проезде. Ущерб превысил полтора миллиона рублей.
Позже в Химках задержали 19-летнего курьера мошенников. К тому моменту он уже сдал изделия в ломбард, а выручку перевел кураторам через криптокошелек. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге 64-летний пенсионер лишился 4,5 миллиона рублей после того, как его добавили в фейковый домовой чат.
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