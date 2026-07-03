Российская школьница познакомилась с парнем и оставила семью без драгоценностей

03 июля 2026, 10:21

В Москве школьница отдала мошенникам 1,5 млн рублей после знакомства с парнем

Фото: iStock/sapozhnik

В Москве школьница познакомилась с парнем и лишилась семейных драгоценностей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД в своем канале в мессенджере Max.