Нижегородского расчленителя отправили в СИЗО
Жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве и расчленении трех женщин, заключили под стражу на два месяца. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
По решению суда мужчина пробудет под арестом до начала декабря. По данным телеканала, 5 октября стало известно о расправе над тремя родственницами — сожительницей обвиняемого, ее матерью и дочерью. По версии следствия, мужчина убил женщин монтировкой, после чего расчленил их тела и разложил останки по пакетам.
Чтобы избавиться от тел, обвиняемый арендовал «Газель» и попытался вывезти пакеты в лес. Однако по дороге автомобиль остановили сотрудники ДПС. Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться, но его задержали.
Соседи характеризовали его как спокойного и вежливого человека. По их словам, он всегда здоровался и не производил впечатления конфликтного или агрессивного. Водителю арендованной «Газели» он объяснил, что автомобиль необходим ему для переезда. Мужчине предъявили обвинение в убийстве трех человек.
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