Нижегородского расчленителя отправили в СИЗО

06 октября 2026, 18:49

Суд отправил в СИЗО нижегородского расчленителя на два месяца

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве и расчленении трех женщин, заключили под стражу на два месяца. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.