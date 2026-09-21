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Извращенец снимал девочку в магазине на Ставрополье

Мужчина снимал девочку в магазине Ставропольского края, возбудили дело
Фото: медиасток.рф

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело против 51-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной съемке малолетней девочки в магазине. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».



Дело расследуется по статье 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, в сентябре мужчина в одном из сетевых магазинов совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

Во время допроса подозреваемый признал вину и раскаялся. Следователи изъяли его мобильный телефон, на котором, как отмечается, обнаружили контент, имеющий доказательственное значение. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

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Никита Кротов

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