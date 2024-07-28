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Двое россиян стали жертвами ДТП в Абхазии

В Абхазии в результате ДТП погибли двое россиян
28 июля 2024, 14:12
Фото: iStock/Евгений Хабаров

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Двое граждан РФ погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Mazda, в которой находились четыре человека. Водитель и его родственница, сидевшая на переднем сидении, погибли, двух девочек-пассажирок 11 и 13 лет госпитализировали с травмами. Самому виновнику ДТП также потребовалась госпитализация.

Главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия уточнила, что состояние одной из девочек крайне тяжелое, ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние второй несовершеннолетней тяжелое стабильное, ей уже провели операцию.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина, ставший виновником смертельной аварии, находится под охраной.

Ранее в Ульяновской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, включая большегруз. В результате происшествия пострадали восемь человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#абхазия
У Фолкленд продолжается поиск членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia
28 июля 2024, 18:47

Фото: istockphoto/andrej67

Поиски пропавших членов экипажа рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, продолжаются. В составе экипажа есть и граждане России.
О том, что поиски моряков возобновились, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. По его словам, поисково-спасательная операция ранее была приостановлена из-за плохих погодных условий. В настоящее время два корабля возобновили поиски, однако новостей пока нет. Экипаж затонувшего корабля состоял из 27 человек. Помимо россиян, в него входили десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Ранее спасатели обнаружили 14 моряков на спасательных шлюпках вблизи побережья островов. Шесть человек погибли, ещё семеро числятся пропавшими без вести.

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Попадание бойцов ЧВК «Вагнер» в засаду туарегов назвали чередой случайностей
28 июля 2024, 18:12

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

То, что бойцы группировки ЧВК «Вагнер» попали в засаду, устроенную туарегами, вызвано чередой случайностей. Что касается одного из бывших командиров Евгения Пригожина Антона Елизарова с позывным Лотос, то он не попадал в плен, его там просто не было.
Об этом сообщил связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» телеграм-канал Condottiero. Автор канала назвал успех засады туарегов чередой случайностей в противодействии «Аль-Каиды»* и ЧВК. К ним относится, например, разразившаяся песчаная буря, которая не позволила вагнеровцам использовать авиацию для помощи своим товарищам. Говоря о потерях, автор поста назвал их не критичными, но болезненными.

Автор Condottiero также опроверг информацию о том, что командир группы Лотос попал в плен. По его словам, Елизаров жив и находится в другом месте. Что касается ранения, то оно было получено Лотосом ещё в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#telegram
#вагнер
#чвк
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Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот» — видео
Shot: один человек скончался после удара молнии в подмосковном парке «Патриот»
28 июля 2024, 17:55

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Один из пострадавших от удара молнии мужчин в парке «Патриот» скончался в больнице, сообщили в SHOT.
Момент удара попал на видеозапись.



Ещё один человек, получивший удар молнии, остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

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#удар
#мужчина
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#парк «патриот»
#подмосковье
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Детский праздник в сауне Нижнего Тагила закончился ожогами и рвотой
28 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/erdemerdemli

В Нижнем Тагиле Свердловской области группа детей получила химические ожоги после купания в сауне. Там компания из нескольких семей отмечала день рождения одного из отпрысков.
Инцидент произошёл в заведении «Ай Сауна», сообщает сетевое издание E1.RU. Всего на празднике было 12 детей вместе с родителями. Примерно через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание. У детей началась массовая рвота, кашель, заплыли глаза. Была срочно вызвана скорая помощь. Медики поставили диагноз: химический ожог средней тяжести.

Обеспокоенные родители обратились в администрацию сауны, однако там им заявили, что дети «просто перекупались». Тогда родители пострадавших несовершеннолетних обратились в полицию. Региональная уже прокуратура начала проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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#медики
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В Свердловской области мужчина поджег кафе из-за фруктовой нарезки
28 июля 2024, 17:34

Фото: istockphoto / blinow61

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции проверяют информацию о том, что посетитель семейного кафе в городе Ревда пытался сжечь заведение из-за недовольства качеством обслуживания.
В самом кафе подтвердили, что мужчина, выпив, заказал рыбную закуску, а затем — фруктовую.

«Он позвал официанта и начал кричать: «Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?». Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушёл из кафе и сказал, что сейчас придёт и подожжёт нас. Мы подумали, что это какая-то шутка, но оказалось — нет. Он пришёл с канистрой», — рассказали в администрации заведения.

По словам собеседницы, после этого посетитель разлил бензин перед входом в кафе. Охранник, подоспевший на место, остановил его. В руках у мужчины была зажигалка, которую, по словам собеседницы, забрала полиция.

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Разгром ЧВК «Вагнер» в Африке: Засада в Мали, серьезные потери, смерть военкора и плен
Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду туарегов в Мали: подробности
28 июля 2024, 17:00

Фото: istock / zabelin

В ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировкм «Координация движений Азавада». По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
О столкновении туарегов с ЧВК «Вагнер» и его последствиях — читайте в материале «Радио 1».

Что произошло в Мали?

Бои возле Мали активизировались еще 20 июля, именно тогда бойцы ЧВК «Вагнер» стали проводить разведывательные мероприятия на границе с Алжиром.

25 и 26 июля «Координация движений Азавада» устроила засаду российским бойцам во время совместной операции с малийской армией, которые патрулировали пустыню вблизи города Тинзауатен на севере страны.

27 июля правительственные силы стали отступать, а боевики начали подтягивать резервы. Тогда к боям присоединились террористы «Аль-Каиды»*. Они заминировали местность, где подорвались вагнеровцы и солдаты армии Мали. Уже к ослабленным правительственным и российским силам подобрались туареги.

Представители движения заявили, что «колонны малийской армии и российских наемников» полностью разгромлены.
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Потери и плен

Бойцы «Вагнера» понесли серьезные потери — от 20 до 50 погибших, среди них автор известного Телеграм-канала Grey Zone Никита «Белый». Пять вагнеровцев и несколько малийских солдат попали в плен, среди них оказался Антон Елизаров с позывным Лотос, ставший главой «Вагнера» после смерти Евгения Пригожина. Позже появились сведенья, что пленных смогли выкупить. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», пока провели две сделки.

В бою, где погиб администратор канала Grey Zone, бойцов ЧВК и ВС Мали было в 10 раз меньше, чем сепаратистов и террористов.

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные. Помимо этого, боевикам удалось сбить вертолет Ми-24 и захватить несколько единиц боевой техники.

«Военкоры русской весны» сообщили, что из-за песчаной бури ЧВК «Вагнер» осталась без прикрытия с воздуха. Туареги отрезали одну из колонн и нанесли удар по ней.

Минобороны России сведенья не комментировали.

Реакция властей Мали на происшествие

После нападения на вагнеровцев появились данные о новых ударах армии Мали по местам дислокации террористов и столкновениях с их отрядами. Как сообщает Генштаб страны, беспилотники правительственных войск успешно ликвидировали пять террористических целей и до 20 повстанцев. Потери малийская армия оценила в два человека. Ведомство призвало мирных жителей уехать с северо-восточной территории Мали, где располагаются боевики.
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Чего хочет «Координация движений Азавада»?

Туареги — созданное в 2014 году воинственное африканское племя, которое уже более 100 лет ведёт борьбу за создание независимого государства. Боевики выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали, которая богата полезными ископаемыми.

На рубеже 20-21 веков туареги организовывали серию восстаний, крупнейшее из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно послужило началом конфликта туарегов с правительством государства, который невзирая на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени.

Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

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*запрещенная в России террористическая организация
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Число пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» увеличилось
Baza: четыре человека пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»
28 июля 2024, 16:16

Фото: istock / maxim4e4ek

Количество пострадавших из-за удара молнии в подмосковном парке «Патриот» перед главным храмом ВС РФ увеличилось до четырех человек. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
По данным издания, пострадали две женщины и двое мужчин.

Уточняется, что состояние одного из пострадавших мужчин оценивается как критическое. На месте происшествия прибывшие врачи оказывают ему помощь. Еще один россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба.

Женщины пострадали не так сильно, их госпитализировали с диагнозом «поражение электротока». Одна из них смогла самостоятельно подняться на ноги.

В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. По прогнозу Гидрометцентра, в Подмосковье действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 9 часов вечера по мск.

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Молния ударила в жилой дом в Подмосковье
28 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/ljphoto7

После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района.
Хозяйка усадьбы в этот момент была на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. От удара молнии дом загорелся. Подъехавшие пожарные приступили у тушению огня, однако мансарда к тому времени уже полностью сгорела. Гроза продолжается в Москве и некоторых районах области.

Ранее молния попала в трёх человек в подмосковном парке «Патриот». Инцидент произошёл неподалёку от Главного храма Вооружённых сил России. Пострадали женщина и двое мужчин. Женщина затем сразу поднялась, а представители сильного пола остались лежать на земле. Их госпитализировали с диагнозом «поражение электричеством».

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В Красноармейске возле сауны обнаружили тело убитой девочки-подростка
В Саратовской области обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти
28 июля 2024, 15:00

Фото: iStock/Fedorovekb

В Саратовской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девочки возле сауны в городе Красноармейск. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК России по региону.
По установленным данным, тело подростка было обнаружено местными жителями возле сауны, расположенной в центре города, в ночь на воскресенье. Предварительно, смерть школьницы носит насильственный характер.

В ведомстве отметили, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смерти девочки и устанавливают причастных к убийству. Одним из подозреваемых является 19-летний парень, он задержан.

Ранее тело убитого подростка было обнаружено возле автобусной остановки в Улан-Уде. После поимки подозреваемого в убийстве оказалось, что мужчина принял юношу за любовника своей девушки, после чего напал на него с электрошокером и ножом. Найти злоумышленника помогли школьницы, знакомые с погибшим. Их наградили за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления.

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