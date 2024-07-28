Двое россиян стали жертвами ДТП в Абхазии

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Двое граждан РФ погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Mazda, в которой находились четыре человека. Водитель и его родственница, сидевшая на переднем сидении, погибли, двух девочек-пассажирок 11 и 13 лет госпитализировали с травмами. Самому виновнику ДТП также потребовалась госпитализация.
Главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия уточнила, что состояние одной из девочек крайне тяжелое, ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние второй несовершеннолетней тяжелое стабильное, ей уже провели операцию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина, ставший виновником смертельной аварии, находится под охраной.
Ранее в Ульяновской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, включая большегруз. В результате происшествия пострадали восемь человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия уточнила, что состояние одной из девочек крайне тяжелое, ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние второй несовершеннолетней тяжелое стабильное, ей уже провели операцию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина, ставший виновником смертельной аварии, находится под охраной.
Ранее в Ульяновской области произошло ДТП с участием шести автомобилей, включая большегруз. В результате происшествия пострадали восемь человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Лариса Кочеткова