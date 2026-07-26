На МКАД столкнулись восемь машин, движение перекрыто
На внутренней стороне 76-го километра МКАД, сразу за развязкой с Ленинградским шоссе, столкнулись восемь автомобилей. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», авария заняла почти всю проезжую часть.
В результате ДТП на этом участке образовалась многокилометровая пробка. Из-за этого движение на МКАД в сторону области сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.
В настоящее время дорожные службы открыли для движения только три полосы из шести. Остальные три перекрыты — там инспекторы осматривают транспортные средства и фиксируют повреждения. Сотрудники экстренных служб опрашивают водителей-участников аварии. Обстоятельства столкновения на текущий момент остаются неясными.
Ранее сообщалось о ДТП в Челябинской области. На трассе пьяный водитель без прав влетел в скорую на скорости 180 км/ч.
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