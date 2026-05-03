В происшествии с катамараном в Красногорске погибших нет
В Москве-реке в районе Павшинской поймы Красногорска 3 мая перевернулся катамаран с пассажирами. На плавсредстве находились 12 человек, из которых семь — дети.
По актуальным данным, жертв нет, сообщил источник. На месте ЧП работают оперативные службы, спасатели, полиция и три бригады медиков.
Сотрудники поисково-спасательной станции «Рублево» уже подняли на борт катера семерых несовершеннолетних и двоих взрослых. Эвакуация людей продолжается.
Ранее сообщалось, что катер с людьми перевернулся в Подмосковье, в воде оказались 12 человек. Все были в спасательных жилетах.