Двоих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями в Дагестане
Двоих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями в Буйнакске — СК
В дагестанском Буйнакске расследуются обстоятельства госпитализации двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом стало известно 16 августа.
Как сообщили в следственном управлении СК России по республике, по факту инцидента организовали процессуальную проверку. По предварительным данным, около 05:50 по московскому времени в местную больницу поступили мужчины 1975 и 1997 годов рождения.
В настоящий момент следователи устанавливают все детали произошедшего. Выясняются причины и условия, при которых пациенты получили ранения.
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