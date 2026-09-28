Раскрыта судьба девочки, увезенной родителями в секту

28 сентября 2026, 13:46

Девочку, увезенную к последователям «Царской империи»*, нашли под Вологдой

Фото: iStock/blinow61

Школьница, отвезенная родителями, предположительно, к последователям секты «Царская империя»*, нашлась в Вологодской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.