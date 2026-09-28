Раскрыта судьба девочки, увезенной родителями в секту
Школьница, отвезенная родителями, предположительно, к последователям секты «Царская империя»*, нашлась в Вологодской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Родители сами приехали с девочкой к ее сестре. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
О пропаже ребенка стало известно 24 сентября. Приставы объявили в розыск ее родителей — Светлану и Вячеслава С. Девочка жила вместе с ними в селе Кичменгский Городок, не ходила в школу и не получала медицинской помощи.
В феврале этого года похожая история произошла в Санкт-Петербурге: там мать двух девочек забрала их у отца и увезла к сектантам из «Царской империи»*.
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