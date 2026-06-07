В Огайо произошла массовая стрельба у места проведения фестиваля
В американском штате Огайо произошла массовая стрельба рядом с местом проведения фестиваля. Об этом сообщила местная полиция в своем аккаунте соцсети X.
Инцидент случился неподалёку от фестивальной площадки в городе Толидо. Правоохранительные органы заявили, что специалисты уже доставили многих пострадавших в ближайшие больницы. Точное число раненых и сведения о возможных погибших в полиции не уточнили.
Район происшествия оцеплен, расследование продолжается. В настоящий момент ведется активный розыск одного или нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе.
Ранее «Радио 1» передавало, что нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, покинул порт Роттердама. Сейчас судно направляется на Шпицберген, где примет новых пассажиров.
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