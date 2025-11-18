Россиянин в образе чёрта с трезубцем проехал на санях за питбайком — видео
В Горно-Алтайске молодой человек в костюме чёрта проехал по улицам на санях, которые буксировал питбайк. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошёл ещё в октябре. Полиция отреагировала на происшествие и разыскала 18-летнего водителя питбайка. Выяснилось, что молодой человек управлял мотоциклом без прав. Суд оштрафовал его за вождение без прав, отсутствие регистрации транспортного средства и нарушение правил перевозки.
На кадрах с видеозаписи видно, что мужчина надел на голову шлем, напоминающий немецкую каску времен Второй мировой войны. На нём были надеты только шорты и кеды, а в руках он держал трезубец. При этом тело «пассажира» имело ярко-красный цвет.
