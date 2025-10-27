В Британии коровы насмерть затоптали собачницу
В Великобритании коровы насмерть затоптали женщину, когда та выгуливала свою собаку. Об этом сообщает ВВС.
Трагедия произошла в начале октября. В день происшествия 59-летняя Ребекка Джейн Хичингс находилась со своим питомцем в Эксморе на юго-западе Англии. Обстоятельства, при которых на нее напали животные, не уточняются. Пострадавшую экстренно доставили в больницу в Плимуте, где она вскоре скончалась.
Судмедэксперт Филип Спинни установил, что смерть женщины наступила от тупой травмы, которая привела к геморрагическому шоку — состоянию, вызванному значительной потерей крови. Сейчас неизвестно, что произошло с ее собакой после случившегося.
