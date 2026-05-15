Двух жителей Подмосковья госпитализировали из-за змей
В Московской области зафиксировали два случая нападения змей на людей. Обоих пострадавших госпитализировали, пишет «Лента.ру».
В Орехово-Зуеве змея укусила 70-летнюю женщину за палец. Пенсионерку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В Егорьевске от укуса рептилии пострадал шестилетний мальчик. У ребенка диагностировали токсическое отравление ядом, он также находится в медучреждении.
Тем временем в Индии, в городе Ковилпатти, офисный работник по имени Мариаппан едва не погиб из-за нападения змеи прямо на рабочем месте. Рептилия свалилась на него со шкафа, где лежали папки с документами.
