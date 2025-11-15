Двухэтажный автобус наехал на группу людей у остановки в центре Стокгольма

15 ноября 2025, 01:36

AFP: Из-за наезда двухэтажного автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека

Фото: iStock/LIVINUS

В центре Стокгольма водитель двухэтажного автобуса совершил наезд на группу людей, которые стояли у остановки. Три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на полицию города.