Двухэтажный автобус наехал на группу людей у остановки в центре Стокгольма
В центре Стокгольма водитель двухэтажного автобуса совершил наезд на группу людей, которые стояли у остановки. Три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на полицию города.
Согласно материалу, жертвы происшествия находились в очереди у автобусной остановки, когда в них влетело транспортное средство.
Пол и возраст погибших людей в публикации не уточняются. Также известно, что еще как минимум три человека получили травмы разной степени тяжести.
Предварительно, в салоне автобуса пассажиров не было, сам водитель выжил. Полиция задержала его и начала расследование по факту ДТП. В настоящий момент мужчину обвиняют по статье «непредумышленное убийство».
Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни семи человек. Еще более десяти людей пострадали.
