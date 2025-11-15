Достижения.рф

Двухэтажный автобус наехал на группу людей у остановки в центре Стокгольма

AFP: Из-за наезда двухэтажного автобуса на людей в Стокгольме погибли три человека
Фото: iStock/LIVINUS

В центре Стокгольма водитель двухэтажного автобуса совершил наезд на группу людей, которые стояли у остановки. Три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на полицию города.



Согласно материалу, жертвы происшествия находились в очереди у автобусной остановки, когда в них влетело транспортное средство.

Пол и возраст погибших людей в публикации не уточняются. Также известно, что еще как минимум три человека получили травмы разной степени тяжести.

Предварительно, в салоне автобуса пассажиров не было, сам водитель выжил. Полиция задержала его и начала расследование по факту ДТП. В настоящий момент мужчину обвиняют по статье «непредумышленное убийство».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни семи человек. Еще более десяти людей пострадали.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0