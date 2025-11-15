США впервые с 2022 года выступили в ООН против антироссийской поправки
Впервые с 2022 года Соединенные Штаты проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Эту информацию передает РИА Новости.
14 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
В поддержку документа выступили 114 страны, а против проголосовали 52 государства. Напомним, что западные страны с 2022 года начали вносить в резолюцию поправку, обвиняющую Москву в якобы использовании темы неонацизма как «предлога для СВО».
На этот раз США не только не поддержали эту поправку, но и впервые активно выступили против нее. В России положительно высказались об этом моменте.
«Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке», — сказал директор департамента многостороннего сотрудничества МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.Напомним, что ранее на этой неделе США потребовали внести изменения в антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Администрация американского президента Дональда Трампа настаивала на исключении из текста документа формулировок о «территориальной целостности» и «агрессии».