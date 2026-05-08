Двухэтажное здание горит на Пятницкой улице в Москве

08 мая 2026, 16:26

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание старой постройки на улице Пятницкой. Огонь охватил межэтажные перекрытия, наблюдается густой дым.





Как сообщил информированный источник Агентству городских новостей «Москва», из-за быстрого распространения пламени пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работают экстренные службы.



Кроме того, в Уфе спасателям удалось локализовать пожар на кровле многоквартирного дома №52 по улице Коммунаров. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидацией огня занимались более 60 человек и 22 единицы техники.



