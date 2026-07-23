Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Москве
В Москве двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на втором этаже, его госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел на Зверинецкой улице в Измайлове. Ребенок непродолжительное время оставался без присмотра взрослых в комнате с открытым окном. Пострадавшего доставили в больницу, врачи уже оценивают его состояние.
Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры на четвертом этаже в Воронежской области. В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности».
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