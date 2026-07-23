Педофил повалил российскую школьницу на автобусной остановке и начал трогать за тело
33-летнего жителя Архангельска задержали по подозрению в домогательствах к 12-летней школьнице. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
По данным ведомства, все произошло утром 19 июля около остановки общественного транспорта «Новое Лукино». Мужчина повалил девочку на землю, удерживал ее и трогал за разные части тела.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские провели обыск в доме подозреваемого и изъяли вещи, в которых он, предположительно, совершил противоправные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что пассажир приставал к спящей попутчице в поезде Самара — Москва. Девушка проснулась от того, что мужчина трогал ее ноги. Когда она потребовала объяснений, незнакомец заявил, что «хотел сделать массаж».
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