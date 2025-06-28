В Карелии девочка упала в реку и утонула, пока ее мать распивала алкоголь дома
Видео: МЧС России
Пятилетняя девочка утонула в реке Чална в Карелии, упав с пирса. Ее мать в момент трагедии находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 27 июня.
Госкомитет Карелии по безопасности уточнил, что девочка поскользнулась на пирсе и упала в реку, после чего утонула. Тело ребенка обнаружили спасатели во время поисковой операции.
«В поисках участвовали 7 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — добавили в пресс-службе МЧС РФ.В настоящее время психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибшей девочки, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено в отношении последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли). Расследование связано с возбужденным 25 июня делом против самого Кириллова по статье о склонении к изнасилованию.