В Карелии девочка упала в реку и утонула, пока ее мать распивала алкоголь дома

28 июня 2025, 01:21

Видео: МЧС России

Пятилетняя девочка утонула в реке Чална в Карелии, упав с пирса. Ее мать в момент трагедии находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 27 июня.





Госкомитет Карелии по безопасности уточнил, что девочка поскользнулась на пирсе и упала в реку, после чего утонула. Тело ребенка обнаружили спасатели во время поисковой операции.





«В поисках участвовали 7 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — добавили в пресс-службе МЧС РФ.