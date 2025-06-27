Кинокритик объяснил, как приглашение Юры Борисова на членство в Американской киноакадемии поможет актерам РФ в Голливуде

27 июня 2025, 23:41

Кинокритик Шнейдеров: Юра Борисов сможет продвигать артистов из РФ в Голливуд

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер Юра Борисов получил шанс войти в состав комиссии Американской киноакадемии. Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил Общественной Службе Новостей (ОСН), почему Юра идеально подходит для выбора номинантов на «Оскар», и какую выгоду это может принести России.





Борисов вошел в список 533 кинодеятелей, приглашенных в Американскую академию кинематографических искусств и наук в 2025 году. Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр РФ также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.



Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил, что молодой возраст Юры, его гибкая актерская игра и перспективность стали идеальными критериями для приглашения в состав комиссии Американской киноакадемии, которая определяет номинантов на «Оскар».





Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию

«У него не замылен взгляд, он уже хорошо ориентируется в крупных кинематографических процессах, поэтому его и пригласили стать одним из членов престижной академии. Почему нет? Это едва ли не последний творческий оплот, куда пока не дошла политическая риторика, и пусть Борисов этим пользуется», — рассуждал Шнейдеров в беседе с Общественной Службой Новостей.