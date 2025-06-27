Кинокритик объяснил, как приглашение Юры Борисова на членство в Американской киноакадемии поможет актерам РФ в Голливуде
Российский актер Юра Борисов получил шанс войти в состав комиссии Американской киноакадемии. Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил Общественной Службе Новостей (ОСН), почему Юра идеально подходит для выбора номинантов на «Оскар», и какую выгоду это может принести России.
Борисов вошел в список 533 кинодеятелей, приглашенных в Американскую академию кинематографических искусств и наук в 2025 году. Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр РФ также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.
Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил, что молодой возраст Юры, его гибкая актерская игра и перспективность стали идеальными критериями для приглашения в состав комиссии Американской киноакадемии, которая определяет номинантов на «Оскар».
«У него не замылен взгляд, он уже хорошо ориентируется в крупных кинематографических процессах, поэтому его и пригласили стать одним из членов престижной академии. Почему нет? Это едва ли не последний творческий оплот, куда пока не дошла политическая риторика, и пусть Борисов этим пользуется», — рассуждал Шнейдеров в беседе с Общественной Службой Новостей.Шнейдеров считает, что Борисов способен объективно судить о работах коллег, и его голос может оказаться решающим для некоторых номинантов.
Кроме того, эксперт предположил, что участие Борисова в работе киноакадемии США откроет новые возможности для продвижения российских талантов в Голливуде. Пока неясно, как именно будет работать этот процесс, но присутствие Юры в таком кругу может «раскрыть» для РФ данную информацию.