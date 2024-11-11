МК: подросток скончался после съеденного морского деликатеса в Москве

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Подросток в возрасте 17 лет умер после съеденного морского деликатеса в одном из столичных ресторанов, пишет «МК». Журналисты уточнили, что трагедия произошла накануне, 10 ноября. Юноша заказал креветки, а после еды начал задыхаться, несчастный скончался до приезда медиков.
Известно, что у мальчика не наблюдались хронические аллергические реакции при жизни. При этом несколько месяцев назад он начал пить биодобавки, стимулирующие синтез белка. Подросток усиленно тренировался, набирая мышечную массу. По предположениям, препарат мог среагировать при взаимодействии с морским деликатесом.
Похожий случай произошел в Екатеринбурге, где 16-летний юноша умер после посиделок с употреблением алкоголя.
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