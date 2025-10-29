Под Курганом внедорожник въехал на лестницу и протаранил двух маленьких девочек
В селе Половинное Курганской области водитель автомобиля Toyota Highlander совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек. Происшествие случилось на улице Победы, о чём сообщает областная прокуратура.
Установлено, что мужчина 1946 года рождения не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар. В результате автомобиль сбил двух юных пешеходов — девочек 2015 и 2018 года рождения.
Водитель потерял контроль над внедорожником в тот момент, когда пытался заехать на парковку у магазина. После наезда на детей огромная машина продолжила движение и въехала на лестницу, которая ведёт ко входу в это торговое заведение. Обе пострадавшие девочки получили серьёзные травмы. Медики доставили их в больницу.
Ранее в Москве курьер на мощном электромопеде без прав сбил пенсионерку на «зебре».
Читайте также: