Под Курганом внедорожник въехал на лестницу и протаранил двух маленьких девочек

29 октября 2025, 20:07

В селе Половинное водитель Toyota Highlander сбил двух девочек на тротуаре

Фото: Прокуратура Курганской области

В селе Половинное Курганской области водитель автомобиля Toyota Highlander совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек. Происшествие случилось на улице Победы, о чём сообщает областная прокуратура.