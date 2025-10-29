Достижения.рф

Под Курганом внедорожник въехал на лестницу и протаранил двух маленьких девочек

В селе Половинное водитель Toyota Highlander сбил двух девочек на тротуаре
Фото: Прокуратура Курганской области

В селе Половинное Курганской области водитель автомобиля Toyota Highlander совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек. Происшествие случилось на улице Победы, о чём сообщает областная прокуратура.



Установлено, что мужчина 1946 года рождения не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар. В результате автомобиль сбил двух юных пешеходов — девочек 2015 и 2018 года рождения.

Водитель потерял контроль над внедорожником в тот момент, когда пытался заехать на парковку у магазина. После наезда на детей огромная машина продолжила движение и въехала на лестницу, которая ведёт ко входу в это торговое заведение. Обе пострадавшие девочки получили серьёзные травмы. Медики доставили их в больницу.

Ранее в Москве курьер на мощном электромопеде без прав сбил пенсионерку на «зебре».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0