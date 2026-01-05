Двум россиянкам грозит колония за кражу цветов и попытку прикурить от Вечного огня
В Калининграде у мемориала 1200 гвардейцам две жительницы города в состоянии алкогольного опьянения попытались прикурить сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
Инцидент произошёл 3 января. Помимо попытки прикурить сигарету, злоумышленницы похитили с основания обелиска цветочную корзину. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье об осквернении воинского захоронения.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали девушек после того, как камеры видеонаблюдения помогли установить их личности. Следователи сейчас проводят комплекс мероприятий.
Они выясняют все обстоятельства случившегося и собирают доказательства. Уголовная статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
