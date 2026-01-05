Двум россиянкам грозит колония за кражу цветов и попытку прикурить от Вечного огня

05 января 2026, 16:04

В Калининграде возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса

Фото: Istock/eugenesergeev

В Калининграде у мемориала 1200 гвардейцам две жительницы города в состоянии алкогольного опьянения попытались прикурить сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.