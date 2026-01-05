СК провёл обыски в клинике, где пациентка пережила клиническую смерть и погибла
В Москве следователи провели обыски в частной косметологической клинике. В помещении учреждения, где накануне скончалась пациентка, оперативники изъяли все документы. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
В ближайшее время следователи планируют допросить сотрудников и руководство медицинского учреждения. О трагическом инциденте стало известно 4 января.
По предварительной информации, во время процедуры у женщины произошла остановка сердца. Медики клиники констатировали у пациентки клиническую смерть, провели реанимационные мероприятия, но спасти её не смогли.
Следственный комитет возбудил в этот же день уголовное дело по факту смерти. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее стала известна личность пережившей клиническую смерть пациентки.
Читайте также: