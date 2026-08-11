Дядя избил племянника битой после отказа слушать блатной шансон
27-летнего жителя Прокопьевска арестовали за избиение 18-летнего племянника. Об этом сообщает местный портал «Сiбдепо».
По его данным, молодые люди вместе выпивали под музыку. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Племянник заявил, что ему не нравятся песни «воровской тематики», и предложил дяде слушать их в одиночестве. Словесная перепалка закончилось дракой, но родственников разняли свидетели.
Однако на этом конфликт не завершился. Мужчина, не имея водительских прав, сел в автомобиль сожительницы и приехал к дому племянника. Когда парень вышел на улицу с металлической шумовкой, дядя достал из багажника бейсбольную биту и несколько раз ударил его по голове. Прибывшие на место полицейские задержали агрессора.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия суд отправил его под стражу. Известно, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом.
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