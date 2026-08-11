Дядя избил племянника битой после отказа слушать блатной шансон

11 августа 2026, 17:43

В Кузбассе дядя избил племянника битой после ссоры из-за музыки

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

27-летнего жителя Прокопьевска арестовали за избиение 18-летнего племянника. Об этом сообщает местный портал «Сiбдепо».