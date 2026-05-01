В Красноярском крае огонь охватил 3,5 гектара живописного леса
В Красноярском крае пламя охватило 3,5 гектара живописного леса на Есауловской петле. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Огонь уничтожает уникальную смотровую площадку, откуда туристы и местные жители обычно видят извилистое русло реки Есауловки и окружающую тайгу.
По словам очевидцев, пожар устроила группа из десяти человек. Один из туристов неудачно запустил два сигнальных фаера, которые приземлились в густую растительность. Огонь вспыхнул мгновенно, после чего вся компания покинула место происшествия.
В настоящее время пожарные локализуют возгорание. Спасатели привлекли к тушению минимум 20 сотрудников и несколько единиц техники. Ветер осложняет работу — пламя быстро распространяется по сухой траве и валежнику. Специалисты уже начали поиск свидетелей и проверяют информацию о туристах, чтобы установить виновных.
