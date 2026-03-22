Экипаж самолёта «Россия» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью
Экипаж самолёта «Россия» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пилоты воздушного судна авиакомпании «Россия» передали сигнал бедствия 7700 во время полёта из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Борт выполнял рейс SDM6858.
Самолёт Airbus A320-214 в настоящий момент кружит во Всеволожском районе Ленинградской области. Лайнер маневрирует в воздушном пространстве между Кировском и посёлком Коськовское. Код 7700 означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
Точные причины произошедшего специалисты не называют. За перемещением воздушного судна в режиме реального времени следят более 10 тысяч пользователей в онлайн-сервисах по отслеживанию полётов.
