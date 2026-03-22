В Москве на станции МЦД «Минская» поезд протащил 17-летнего подростка 500 метров
Вечером 22 марта на западе Москвы 17-летний подросток получил серьёзную травму на железной дороге. Подробности приводит издание «МК».
Инцидент произошёл на станции «Минская» МЦД-4. Сообщается, что двери электропоезда зажали рюкзак молодого человека, когда тот пытался зайти в вагон. Машинист не заметил этого, и состав начал движение.
Поезд протащил пассажира около 500 метров. В результате происшествия подросток получил тяжёлую травму живота. Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего в тяжёлом состоянии, медики госпитализировали его.
Ранее сообщалось о происшествии в столичном фитнес-клубе, где беговая дорожка «зажевала» ногу двухлетнего ребёнка.
Читайте также: