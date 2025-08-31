Lexus с дипномерами Вьетнама проехал на красный и врезался в столб в Москве
Автомобиль Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама совершил наезд на дорожный знак и столб на улице Шаболовка в Москве после проезда на запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся с места происшествия до прибытия экстренных служб.
Инцидент произошёл вечером 31 августа в районе дома 26 на улице Шаболовка, неподалёку от корпуса Высшей школы экономики. Предварительно, водитель Lexus ES300h проигнорировал красный сигнал светофора, после чего потерял контроль над управлением и совершил столкновение со знаком пешеходного перехода и опорой освещения. В результате удара бампер и передняя часть капота автомобиля получили значительные повреждения, деформировался левый передний крыло.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и аварийные комиссары, однако водитель покинул автомобиль и скрылся до их приезда.
Очевидцы сообщают, что после ДТП из автомобиля вышел мужчина средних лет и скрылся в сторону метро «Шаболовская». Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают скрывшегося водителя. Дипломатический статус автомобиля осложняет процедуру расследования.
