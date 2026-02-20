Водитель российской маршрутки избил школьника за «просрочку» платежа по карте
В Новосибирске водитель маршрутного такси применил силу к подростку. Подробности сообщает kp.ru.
По информации источника, несовершеннолетний пассажир пытался расплатиться за проезд банковской картой. Терминал не сразу провёл платёж и выдал информацию об отсутствии средств на счету.
Это вызвало агрессию у водителя. Мужчина попытался вытолкнуть школьника из салона. Подросток удерживался за поручень, после чего водитель нанёс ему удар по лицу. Позже выяснилось, что оплата прошла успешно.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Транспортная компания организовала внутреннее расследование. Руководство перевозчика заявило, что при подтверждении факта рукоприкладства водителю грозит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения.
Ранее в Челябинске подростки избили пассажира в автобусе.
