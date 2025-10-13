В Приангарье 14-летний подросток убил девушку и её соседку из-за ревности
В Приангарье 14-летний подросток убил сверстницу и соседку, которая вышла на шум
В городе Шелехово Иркутской области 14-летний подросток совершил убийство двух человек в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Подозреваемый был задержан, и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Преступление случилось 12 октября.
Предварительно, подросток поссорился со знакомой сверстницей, потому что приревновал ее. Молодые люди спорили в подъезде дома, но конфликт вышел из-под контроля: парень ударил девушку ножом.
По информации Telegram-канала SHOT, преступник нанес жертве несколько колотых ран в живот и в бок. Орудие убийства он заранее взял у себя дома.
На шум вышла соседка. Она попыталась заступиться за девочку, однако также получила ножевые ранения. Обе пострадавшие скончались от полученных травм в медицинском учреждении.
«Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — отметили в Telegram-канале «Следком38».