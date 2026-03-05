Россиянка зарезала сожителя за разговоры с телевизором
Жительницу Саратовской области приговорили к девяти годам колонии за убийство сожителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 30 ноября 2025 года в поселке Приволжский. В тот день 55-летняя выпивала вместе со своим 60-летним сожителем. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве давних претензий.
Обвиняемой не нравилось, что мужчина не работает, выпивает и разговаривает с телевизором. Она схватила нож и ударила им возлюбленного. От полученного ранения тот скончался.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 47-летнего мигранта, который избил жену и похитил своего сына.
Читайте также: