Россиянка зарезала сожителя за разговоры с телевизором

05 марта 2026, 18:31

В Энгельсе осудили женщину, убившую сожителя за разговоры с телевизором

Фото: iStock/PaulBiryukov

Жительницу Саратовской области приговорили к девяти годам колонии за убийство сожителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.