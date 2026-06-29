Экс-полицейского наказали за попытку покинуть Россию

29 июня 2026, 18:12

Российский экс-полицейский хотел нелегально поехать в Киргизию

Фото: istockphoto/blinow61

Стало известно о привлечении к административной ответственности экс-сотрудника органов внутренних дел. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение режима секретности, сообщила пресс-служба УФСБ по Чувашской Республике.