Экс-полицейского наказали за попытку покинуть Россию
Стало известно о привлечении к административной ответственности экс-сотрудника органов внутренних дел. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение режима секретности, сообщила пресс-служба УФСБ по Чувашской Республике.
Установили, что с 2017 по 2024 год фигурант занимал различные должности в системе МВД и имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. После увольнения по собственному желанию в отношении него оформили заключение о владении конфиденциальной информацией, на основании чего ему временно ограничили выезд из России — до ноября 2025 года.
Несмотря на действующее ограничение, в марте 2025 года мужчина предпринял попытку пересечь государственную границу и убыть в Киргизию. В суде его действия квалифицировали как несоблюдение установленных правил обращения с гостайной, назначив денежное взыскание в указанном размере.
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