Мужчину оштрафовали после оскорбления в приемной Генпрокуратуры
В Москве суд назначил штраф гражданину за оскорбительное обращение, поступившее в приёмную Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в приёмную ведомства направили обращение, содержащее оскорбления в адрес старшего прокурора отдела по работе с гражданами. На мужчину составили протокол по статье КоАП «Оскорбление» и оштрафовали.
Точную сумму взыскания в материалах не указали. Однако санкция статьи предусматривает штраф от трех до пяти тысяч рублей.
