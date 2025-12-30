Достижения.рф

Экс-ректору вуза отменили приговор в России

Бывшему ректору томского вуза отменили оправдательный вердикт
В России апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.



По версии следствия, в ноябре 2022 года экс-руководитель учебного заведения фиктивно оформил человека на руководящую должность, понимая, что тот не будет выполнять свои обязанности. С декабря 2022-го по апрель 2023 года «номинальному» сотруднику выплатили свыше двух миллионов рублей.

Суд первой инстанции оправдал бывшего ректора, посчитав, что иногородний работник мог исполнять функции дистанционно, а перечисленные средства были оплатой за ранее оказанные услуги. Прокуратура с таким выводом не согласилась и подала апелляцию.

Никита Кротов

