Экс-следователь Тороп получил 20 лет за изнасилования и убийство девочки
В Иркутской области осудили бывшего следователя Алексея Торопа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Мужчина оказался маньяком. Суд признал его виновным в 30 случаях получения сексуальных услуг от несовершеннолетних, двух изнасилования и одном убийстве.
Торопа приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Преступления оставались нераскрытыми долгое время. Он сам расследовал свои деяния, а после увольнения начал работать адвокатом. Правоохранители задержали его только спустя 13 лет.
