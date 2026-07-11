Достижения.рф

Двое москвичей «изнасиловали» робота-доставщика

В Москве двое мужчин напали на робота-доставщика
Фото: iStock/AlizadaStudios

В Москве двое мужчин остановили робота-доставщика и совершили с ним действия неоднозначного характера. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Что там, Москва?».



На снятых очевидцами кадрах видно, как один из мужчин наклоняется перед роботом, когда другой садится на него сверху. После нескольких движений герои ролика оглядываются по сторонам и убегают. Устройство через пару секунд продолжает движение по маршруту.

Девушка за кадром обратилась к производителю робота с просьбой оплатить ей психологическую помощь. Мнения комментаторов разделились: одни увидели в действиях мужчин шутку, а другие осудили их поступок.

Ранее сообщалось, что робот-доставшик стал виновником ДТП в Москве и скрылся с места аварии.

Лидия Пономарева

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